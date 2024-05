Scuola primaria chiusa da 4 mesi. I genitori: "Riapritela entro settembre"

La scuola è chiusa da gennaio, 200 bambini finiranno l’anno nel plesso che li ospita da 4 mesi. E poi? "Chiediamo sia garantita la riapertura a settembre, come ci è stato promesso". A parlare sono mamme e papà della primaria Meleri, quartiere Forlanini: dallo scorso 25 gennaio i loro figli si sono dovuti spostare provvisoriamente nella struttura Mezzofanti, con ingresso in via Devoto, occupando gli spazi della ludoteca, dopo che la scuola di via Meleri era rimasta senza riscaldamento. Lunedì si è accesa una speranza, perché sono iniziati i lavori. "Ci auguriamo fili tutto liscio. Viviamo un disagio: la scuola che ci ospita dista un chilometro e mezzo, molti accompagnano i bimbi a piedi o con il tram, avendo pure altri figli alla scuola dell’Infanzia e al nido Meleri. Ci siamo attivati per avere chiarimenti dal Comune", spiega Tiziana Rallo, tra i genitori in prima linea, insieme al Comitato sicurezza e vivibilità quartiere Forlanini. "Ci era stato detto – continua Valeria Vicario, che ha un bimbo in quarta – che la permanenza in via Devoto sarebbe durata un mese: ne sono passati 4". E non c’è solo la questione riscaldamento: sono attesi altri interventi, ad esempio al tetto. Alessandro, papà di un altro alunno, aggiunge: "La priorità è che riapra la scuola. Ma chiediamo anche ci sia comunicazione con le famiglie, finora carente". Il caso è stato discusso in una commissione del Municipio 4, con la vicesindaco Anna Scavuzzo.

E nei giorni scorsi, la vicesindaco ha scritto alla dirigente scolastica e al Municipio: "Per quanto riguarda il rifacimento dell’impianto di riscaldamento, entro metà maggio è previsto l’avvio dei lavori edili" che sono partiti lunedì e che dureranno due settimane, preludio a quelli per l’impianto. "L’obiettivo esplicitato all’impresa – si legge – è concludere le attività entro agosto" per la riapertura a settembre. I lavori sulla copertura al momento sono sospesi e "l’area tecnica sta discutendo con l’impresa appaltatrice per concordare la ripresa. Saranno compatibili con la presenza dell’utenza". Le criticità relative ad alcune infiltrazioni verranno risolte "con manutenzione ordinaria prima dell’avvio del nuovo anno. L’impegno è massimo".

Marianna Vazzana