Ippodromo Snai, concerti e sosta selvaggia. Giulia Pelucchi: ogni volta è un disastro

Milano, 4 luglio 2023 – Una selva di auto in sosta vietata sull’erba delle aree verdi, contro gli alberi, ma anche su marciapiedi e strisce pedonali. Le immagini scattate durante il concerto dei Red Hot Chili Peppers di domenica, nei punti a ridosso dell’Ippodromo Snai La Maura di via Lampugnano, teato dell’evento, parlano da sole. A postarle è la presidente del Municipio 8 Giulia Pelucchi, che tuona sulla sua pagina Facebook: "Perché é importante ascoltare i Municipi? Perché vivono i territori che amministrano e spesso possono evitare al Comune pessime figure. Abbiamo fatto un anno di riunioni per dire che i concerti all’Ippodromo La Maura sono stati un disastro e che l’anno successivo (questo, ndr ) non si poteva ripetere la stessa situazione. Il risultato, invece, purtroppo é identico: auto parcheggiate ovunque. Le multe verranno fatte ma non è questo il punto. Quando i privati si disinteressano dei danni che lasciano è il pubblico che deve tutelare ancora di più la città".

Aggiunge : "Purtroppo gli ippodromi non sono comunali, quindi l’unico strumento che ha il Comune è limitare le concessioni delle deroghe in termini di decibel. La Giunta comunale ha approvato una delibera per limitare il numero dei concerti ed impedire la contemporaneità di eventi tra i due ipprodromi e San Siro. In autunno arriverà la ztl. Tuttavia, non siamo soddisfatti, riteniamo che gli ippodromi non siano luoghi adatti per concerti".

Come intervenire intanto? "Parlando con gli operatori, affinché predispongano piani per i parcheggi e presidiare le aree verdi. Già tremo per il 15 luglio, giorno in cui ci saranno due eventi in contemporanea agli Ippodromi San Siro e La Maura". Iron Maiden e Arctic Monkeys. Folla assicurata.