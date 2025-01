Ippodromo La Maura, il sindaco Sala: “Determinati a comprare l’area”

Milano, 21 gennaio 2025 – “Il Comune di Milano continua a ribadire la sua volontà di comprare l'area de La Maura”. È quanto ha chiarito il sindaco Beppe Sala, commentando gli ultimi sviluppi sull'area di proprietà di Snaitech, che non è stata venduta a privati come sembrava dovesse avvenire prima di Natale. “Ma dipende dalla volontà del privato, che sa benissimo che siamo sempre pronti a discutere dell'acquisto - ha concluso -. Siamo determinati e interessati”.

Ippodromo La Maura, l'arrivo dei tantissimi giovani durante un concerto ine state

La data ultima fissata per il rogito era lo scorso 30 dicembre. Ma da Snaitech hanno confermato che non si è giunti a nessuna cessione dei 750 mila metri quadrati dove F3A Green avrebbe voluto realizzare una serie di case demolendone alcune degli anni Settanta sul lato del quartiere Gallaratese e valorizzare l’area verde vincolata. Ma il progetto dell’architetto “green” Patricio Enriquez, illustrato lo scorso novembre ai residenti del quartiere durante un’assemblea pubblica, non era stato accolto bene: una parte dei cittadini aveva reagito con bordate di fischi quando aveva sentito parlare di nuovi palazzi che avrebbero accolto 4.500 nuovi abitanti.

Negli stessi giorni, il sindaco Giuseppe Sala aveva incontrato l’amministratore delegato di Snaitech, Fabio Schiavolin, per annunciargli che il Comune era pronto ad acquistare La Maura per farne un parco più grande del Sempione e, in prospettiva, non far fare più lì i maxi-concerti ma spostarli tutti nel nuovo stadio di San Siro voluto da Milan e Inter. La valutazione trapelata per l’intera area era di 20 milioni di euro. Tramontata l’ipotesi di un’intesa tra Snaitech e F3A Green, in Comune il caso Maura è infatti tornato d’attualità.