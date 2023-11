Investito in bici da un 87enne. Si indaga per omicidio stradale

È stato aperto un procedimento penale per omicidio stradale nei confronti dell’87enne che venerdì attorno alle 13.15, mente era alla guida della sua Fiat Panda lungo la strada intercomunale che collega Lacchiarella a Basiglio, è rimasto coinvolto in un incidente nel quale ha perso la vita Mario Fiore, ciclista 62enne che viveva a Fizzonasco di Pieve. Sono ancora in corso le indagini per ricostruire la dinamica del drammatico incidente. L’87enne, medicato al pronto soccorso del Policlinico di Milano, è stato sottoposto a tutti gli accertamenti del caso e ora si attende l’esito degli esami.

Quest’anno tra Milano e hinterland le vittime fra ciclisti e pedoni sono state 17: undici pedoni e 6 ciclisti. I pedoni sono stati Fabio Buffo, 48 anni, investito da un autobus in via Bellosio; Tommaso Pignataro 82 anni ex medico investito in via Palmanova; El Ghazouani Zeroual El Idrissi, 61 anni di origine nordafricana, investito in viale Jenner; Angela Bisceglia investita da un furgone in via Valassina; Federico Cafarella 27enne, travolto da un bus Atm in via Padova; il pensionato di 73 anni Luciano Avigliano trascinato da una moto in viale Testi; Karl Nasr, diciottenne travolto in viale Umbria. Nicola Zezza 80enne investito da un taxi in via Pecorari e una settantenne schiacciata da una Chevrolet sul marciapiedi in via Inganni. Uccisa in strada pure Antonia Pansini, di 75 anni, travolta il 18 settembre da un mezzo Amsa in via Trasimeno. Infine il ventottenne Vassil Facchetti falciato da un pirata della strada poi rintracciato. E cinque sono i ciclisti: in piazzale Loreto la trentottenne Francesca Veronica D’Incà, in Porta Vittoria Cristina Scozia, 39; in via Comasina Tianjiao Li, cinese di 54 anni; in piazza Durante Alfina D’Amato, in Porta Romana la 28enne Francesca Quaglia. Venerdì infine Mario Fiore. Preso invece un pirata della strada che a Rozzano aveva investito e ferito gravemente un ciclista in via Buozzi.