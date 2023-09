Milano, investita da un’auto all’uscita di scuola: 13enne ricoverata in ospedale

Milano – Una tredicenne è stata investita da un’auto nel pomeriggio di oggi, mercoledì 13 settembre, all'uscita da scuola in via Padova, a due passi dal parco Trotter.

Stando a quanto ricostruito finora, alle 14.15, la ragazzina, che probabilmente stava tornando a casa dopo la fine delle lezioni, è stata travolta da un'auto all'altezza del civico 69; il conducente del veicolo si è subito fermato per prestare i primi soccorsi e allertare il 112.

I sanitari di Areu hanno trasportato l'adolescente in codice giallo al Niguarda: è sempre rimasta cosciente e non avrebbe riportato gravi traumi. Sul posto sono intervenuti anche gli agenti della polizia locale, che hanno rintracciato i genitori della tredicenne per avvisarli di quanto accaduto e avviato le indagini sull'incidente: i rilievi puntano a capire in particolare se la ragazzina si trovasse sulle strisce pedonali, o nelle immediate vicinanze, quando è stata investita dall'auto.