La sicurezza sulle strade: "Verranno accesi più autoveloxper ridurre gli incidenti"

di Giambattista Anastasio

Ritiene necessario aumentare il numero degli autovelox presenti in città, soprattutto lungo le strade dove gli automobilisti corrono di più, e conferma il dialogo in corso con Matteo Salvini, ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, sui temi aperti della mobilità urbana. Questo, in sintesi, il senso delle dichiarazioni rilasciate ieri dal sindaco Giuseppe Sala. Punto di partenza obbligato delle riflessioni del primo cittadino è l’incidente stradale avvenuto lunedì, l’ennesimo che ha visto coinvolto una ciclista, ora ricoverata in gravi condizioni all’ospedale Niguarda. "Sono ovviamente addolorato per quanto accaduto ieri (lunedì per chi legge ndr) e molto preoccupato – ha commentato il sindaco Sala a margine del Forum della Cultura –. Ne ha parlato anche ieri il ministro Matteo Salvini, stiamo cercando di coordinare le agende per vederci a Roma e discutere. Il tema non è solo la ciclabilità, ovviamente, ma la coesistenza di varie modalità di mobilità".

"Io – prosegue il primo cittadino – sono molto convinto, e sarà una richiesta che farò al ministro, che è il caso che si mettano un po’ di autovelox in città. Si dibatte sul limite dei 30 all’ora, ed è un dibattito serio, ma tanto molti non rispettano nemmeno i 50 all’ora. Io con realismo credo che rispetto alla velocità servono dei controlli".

Proprio lunedì Salvini si era espresso in modo non dissimile contestando gli autovelox installati dai Comuni solo per far cassa ma confermandone la necessità "dove ci sono tanti incidenti o in prossimità di scuole e ospedali: nel nuovo Codice della Strada – ha fatto sapere Salvini – metteremo una norma che regolamenta anche l’utilizzo degli autovelox". Di nuovo Sala, allora: "Ormai credo che tutti abbiamo capito che il tema della ciclabilità – conclude il sindaco – va al di là delle ciclabili perché la maggior parte degli incidenti non avviene sulle piste ciclabili. Bisogna continuare a metterle in sicurezza ma c’è il tema della coesistenza di diverse modalità di mobilità. Spero di incontrare presto Salvini".