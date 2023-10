Investe un giovane dietro furgone fermo. Due in ospedale

Due feriti non gravi e traffico rallentato ieri mattina sull’A4 Milano Torino nel tratto tra la barriera della Ghisolfa e l’uscita di Rho Arluno. Intorno alle 8, sulla carreggiata in direzione di Torino un’auto ha tamponato un furgoncino che in quel momento era fermo, molto probabilmente sulla corsia d’emergenza, investendo l’operaio che era in piedi dietro il cassone aperto. L’impatto è stato violento, la centrale operativa di Areu ha inviato sul posto un’ambulanza e due mezzi di soccorso avanzato. Le condizioni dell’operaio, un 23enne, sembravano gravi, ma dopo le prime cure mediche sul posto l’iniziale codice rosso è stato declassato in giallo e il malcapitato è stato accompagnato all’ospedale di Legnano. Il conducente dell’auto, un 29enne, ha invece riportato un trauma alla schiena e al bacino ed è stato trasportato in codice giallo all’ospedale San Carlo di Milano. La polizia stradale di Torino intervenuta sul posto ha fatto tutti i rilievi per ricostruire la dinamica e accertare eventuali responsabilità. Ro.Ramp.