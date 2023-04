Inter-Benfica, emesso già un daspo nei confronti di un tifoso portoghese

Milano – Il dispositivo di ordine pubblico predisposto dal Questore Giuseppe Petronzi per la partita di calcio Inter-Benfica, che si disputerà questa sera per il ritorno dei quarti di finale della Champions League, è impegnato sin dalle prime ore della giornata per l’arrivo dei circa 5.000 tifosi ospiti nelle zone del centro cittadino dove vige il divieto di vendita e somministrazione di alcolici disposto dalla Prefettura.

Le attività, partecipate da Polizia di Stato, Arma dei Carabinieri, Guardia di Finanza e, per la parte di competenza, dalla Polizia Locale, sono particolarmente concentrate in zona Arco della Pace dove circa un migliaio di tifosi portoghesi si sono radunati per muoversi, monitorati dalle forze dell'ordine, verso la fermata della MM2 Pagano, per salire a bordo dei convogli in direzione stadio Meazza per giungere alla fermata MM2 Lotto.

Alla fermata MM2 Pagano, si è registrato il danneggiamento della cassetta antincendio presente sulla banchina direzione Rho Fiera e di un’insegna luminosa all’entrata della metro.

Al momento, il Questore di Milano ha già emesso un daspo della durata di un anno nei confronti di un tifoso portoghese di 39 anni trovato nei pressi del parcheggio ospiti in possesso di quattro artifizi pirotecnici.