Champions, Inter-Benfica a San Siro: confermato l’undici di Lisbona

Simone Inzaghi ha presentato oggi in conferenza stampa la gara di domani dell’Inter contro il Benfica nel ritorno dei quarti di finale di Champions League. Calcio d’inizio alle 21 in un San Siro tutto esaurito. "E' il secondo tempo di una partita importantissima, complicata, in cui partiamo con un vantaggio. Dovremo venirne a capo tutti assieme sapendo che potremmo essere nelle prime quattro d'Europa e sarebbe un grande traguardo. Sappiamo del nostro percorso nelle coppe e che in campionato non siamo dove volevamo. Ora il focus è il Benfica, abbiamo un vantaggio non da gestire ma bisogna fare una grande partita contro un grande avversario in flessione per risultati ma non per occasioni. Contro di noi e nelle altre due perse in campionato ha giocato in linea con quello che è il Benfica".

In caso di sconfitta, il tecnico rischierebbe l'esonero. "Le critiche? "Non è strano. Ci sono abituato - risponde -. Meglio critichino me e non i ragazzi. Le critiche ci aiutano a lavorare sempre di più. Fa parte della carriera di allenatore. Il percorso in campionato è insufficiente. Abbiamo avuto dei problemi, mancano otto partite e c'è margine. Dobbiamo isolarci e regalarci una serata importante per arrivare nelle quattro migliori d'Europa". In formazione si rivedono titolari Acerbi in difesa, Brozovic in regia, Dimarco a sinistra e Dzeko in attacco, favorito su Lukaku.

Le probabili formazioni

INTER (3-5-2): Onana; Darmian, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Barella, Brozovic, Mkhitaryan, Dimarco; Dzeko, Martinez. All.: Inzaghi.

BENFICA (4-2-3-1): Vlachodimos; Gilberto, Antonio Silva, Otamendi, Grimaldo; Chiquinho, Florentino; Joao Mario, Rafa Silva, Aursnes; Gonçalo Ramos. All.; Schmidt.

Arbitro: Del Cerro Grande (Spagna).

Diretta: Amazon Prime