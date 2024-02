Installati diciassette contenitori per smaltire le pile esauste

Sul piccolo territorio cittadino ci sono, da pochi giorni, ben 17 contenitori dove deporre e smaltire le pile esauste; il Comune di Bresso ha collocato i caratteristici recipienti di colore giallo, con tanto di adesivo, per esempio, nell’atrio al piano terra del palazzo municipale di via Roma 25, all’ingresso dell’edificio comunale di via Lurani 12, alla biblioteca civica “L’Artemisia“ di via Centurelli 48, nei plessi scolastici, dalle materne alle medie, e nei locali pubblici. Grazie ai nuovi contenitori, sarà più semplice la raccolta di questa specifica categoria di rifiuti, che deve essere conferita in modo separato dagli altri. Comunque, i residenti possono sempre consegnare le pile esauste agli operatori del camion Ecomobile, presente ogni sabato mattina, nel parcheggio pubblico di via Don Pozzi, a lato del cimitero locale. Giu.Na.