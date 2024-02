Aria inquinata, Milano tra le città più inquinate al mondo. Pm10 oltre il doppio del limite consentito

Milano – Secondo il sito svizzero IQAir, che dà la situazione in tempo reale, Milano, oggi 19 febbraio è nella top ten delle città più inquinate al mondo. Decima dopo metropoli come Dheli, Lahore, Kathmandu. Secondo il sito svizzero nel capoluogo lombardo si respira un’aria “non salutare”. Ieri, domenica, andava persino peggio: Milano era al quarto posto dopo Dacca in Bangladesh, Lahore in Pakistan e Delhi in India. Una situazione drammatica, fotografata anche da altri siti di rilevazione della qualità dell’aria che mostrano l’intera pianura padana drammaticamente in rosso: da settimane nell’area si respira aria avvelenata.

Oggi in città, sempre secondo il sito IQAir la qualità dell’aria ha un punteggio di 157, ieri era addirittura di 199. Cosa significa? Il sito svizzero usa un “indice di qualità” dell'aria degli Usa (Us Aqi), e in questo caso il numero indica che attualmente la concentrazione delle polveri più sottili sospese in aria (PM2.5) a Milano è 29,7 volte il valore guida annuale della qualità dell'aria indicato dall'Oms.

Non va meglio se si analizza il sito regionale Arpa, che fornisce i dati aggiornati a ieri. La fotografia è sconfortante: a Milano la stazione fissa di Milano Pascal città Studi registrava un valore medio giornaliero di Pm10 oltre il doppio del limite (che è 50 micorgrammi al metro cubo): ben 102. In centro, nella stazione Milano Senato, addirittura 136. Milano Verziere 110; Milano Marche 119. Irrespirabile.

Da qui le raccomandazioni choc di IQAir: evitare l'esercizio fisco all'aperto, di chiudere le finestre in casa, di indossare una mascherina all'aperto e di utilizzare i purificatori d'aria.

L’inquinamento atmosferico che si produce attraverso la combustione fossile (petrolio, gas) o di biomassa (legno, sterco, carbone) è correlato a livelli più alti di patologie respiratorie, cardiocircolatorie e tumorali. In Italia, ci sono più di 50mila decessi prematuri all’anno legati all’esposizione di polveri sottili (PM 2,5 e PM 10).

Ma cosa causa questa situazione difficilissima? Ad aggravare lo smog nella Pianura Padana ci sono le scarse precipitazioni e le temperature sopra le medie stagionali delle ultime settimane che hanno fatto ristagnare l'aria più fredda nelle pianure impedendo il rinnovamento atmosferico. Senza dimenticare che ovviamente la conformazione geografica è particolarmente sfortunata, con la presenza delle Alpi a “chiudere” la pianura e impedire la circolazione dell’aria. Infine, ma neanche troppo, sotto accusa ci sono gli allevamenti intensivi e il riscaldamento.