Inquinamento, a Brescia da domani scattano i provvedimenti di primo livello. Ecco limiti e deroghe

Brescia, 19 febbraio 2024 – Non solo Milano, con la scia di polemiche velenose, nella morsa dello smog. Anche a Brescia il Comune ha deciso che "visto l'attuale andamento delle concentrazioni di Pm10 nell'aria, come stabilito da Regione Lombardia, a partire da domani sul territorio comunale entreranno in vigore i provvedimenti di primo livello".

Chi non può circolare

Le misure, in particolare, prevedono limitazioni all'utilizzo di tutti i veicoli per il trasporto di persone e di merci appartenenti alla classe ambientale euro 0 e 1 di tutti i tipi di alimentazione (incluso il metano e il Gpl) e di tutti i veicoli per il trasporto di persone e di merci appartenenti alle classi ambientali euro 2-3-4 diesel anche se provviste di filtro anti particolato (Fap). Il divieto è valido tutti i giorni (festivi compresi) dalle 7.30 alle 19.30. A nessun veicolo sarà consentito sostare con il motore acceso. I veicoli dotati di Move-In non possono usufruire della deroga a eccezione di quelli degli operatori economici ambulanti.

Queste le strade e le vie “senza limiti”

Le limitazioni si applicano su tutto il territorio urbano, escluse: autostrade, strade di interesse regionale R1 (Tangenziale Sud), Tangenziale Ovest, via Oberdan nel tratto tra Tangenziale Montelungo e la Tangenziale Ovest, Tangenziale Montelungo, tratti di collegamento tra le autostrade e la Tangenziale Sud e gli svincoli delle stesse e i tratti di collegamento ai parcheggi posti in corrispondenza delle stazioni periferiche dei mezzi pubblici o delle stazioni metropolitane (piazzale antistante l'ortomercato per i veicoli provenienti dalla tangenziale Sud attraverso via Orzinuovi; parcheggi della stazione metropolitana di via Chiappa per i veicoli provenienti dalla Tangenziale Sud attraverso via Serenissima; parcheggi posti a est dell'area spettacoli viaggianti di via Borgosatollo nonché ai parcheggi della stazione metropolitana Poliambulanza per i veicoli provenienti dalla Tangenziale Sud attraverso via Dario Morelli; parcheggi della stazione metropolitana Prealpino per i veicoli provenienti dalla Valtrompia).

Le eccezioni