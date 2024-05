Iniziati gli interventi di asfaltatura per il parcheggio

Proseguono gli interventi all’interno e all’esterno del cimitero. Sono cominciati i lavori di asfaltatura del parcheggio di via Foscolo: l’impresa proseguirà con l’intervento che terminerà venerdì e, fino al termine dei lavori, è istituito il divieto di sosta all’interno del posteggio. All’interno della struttura, continuano i delicati interventi sull’antico ossario, per affrontare l’annoso problema del cedimento dell’area. Proprio per la storicità del luogo, che risale alla fine dell’Ottocento, gli specialisti hanno effettuato rilievi con termocamere in grado di visualizzare attraverso delle “immagini termiche” lo stato di salute di ogni punto. Ora gli esperti stanno intervenendo manualmente sulla struttura, per preservarne la conservazione e le istanze storiche e artistiche del luogo.