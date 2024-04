Milano, precipita su una pila di materiale ferroso: grave operaio di 62 anni

Milano, 16 aprile 2024 – Un grave infortunio sul lavoro si è verificato nel pomeriggio di martedì 16 aprile, poco prima delle 15.30, in via Ambrogio Binda a Milano, in zona San Cristoforo. Qui, nel cantiere al civico 42, un uomo di 62 anni è caduto rovinosamente sopra un cumulo di materiale ferroso da un altezza di circa due metri. L’operaio, che stava eseguendo lavori in un edificio, ha riportato traumi a schiena e torace ed è stato portato in codice rosso, quello per i casi più gravi, con l’ambulanza a Niguarda, mentre vigili del fuoco e carabinieri eseguivano i rilievi del caso.