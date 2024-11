Emergenza conducenti a Milano: 1000 euro in più al mese a chi rinvia la pensione e resta su bus e tram

Milano – Mille euro lordi in più al mese ai conducenti di autobus e tram che decidano di restare in servizio e rinviare l’appuntamento con la pensione. È questa l’ultima misura messa in campo da Atm per contrastare quella carenza di autisti che ha già costretto l’Azienda del trasporto pubblico cittadino non solo a diradare le corse dei mezzi pubblici in alcune fasce orarie della giornata e sulle linee meno affollate ma anche ad intervenire sui turni dei lavoratori e a dare alcune direttrici in affidamento alle aziende di trasporto private. La comunicazione al personale è stata diramata proprio ieri e riporta con chiarezza l’obiettivo del provvedimento: “Si tratta – vi si legge – di un’iniziativa che ha l’obiettivo di potenziare la forza disponibile di conducenti così da ridurre i disagi legati alle modifiche dei turni programmati, in aggiunta agli inserimenti di nuove risorse”.

Nel dettaglio, Atm è pronta a riconoscere mille euro lordi al mese, a titolo di “incentivo posticipo pensionamento”, ai pensionandi che decidano di restare in servizio. L’incentivo sarà riconosciuto per un periodo di tempo che va da un minimo di tre mesi ad un massimo di un anno. I requisiti necessari per beneficiare dell’incentivo sono “l’appartenenza alla Direzione Operations dell’Esercizio di Superficie”, l’essere “conducente di mezzi di superficie automobilistici, tranviari o filoviari” e il maturare il diritto alla pensione entro il primo dicembre 2025. Come detto, si tratta soltanto dell’ultima misura varata da Atm per sopperire o risolvere il problema della carenza di conducenti. Quanto alla gestione del servizio, le linee di superficie che hanno subìto una rimodulazione sono 90 su 130.

La strategia perseguita da Foro Buonaparte, in questa fase critica, è quella di esentare i propri autisti dal coprire linee non di forza del trasporto pubblico cittadino per meglio concentrarli su linee più affollate e contraddistinte da frequenze ravvicinate. Da qui la decisione di affidare per un anno alla privata Stav la linea 46, quella che collega il quartiere Cantalupa alla stazione Famagosta della Metropolitana 2. L’accordo tra Atm e Stav è entrato in vigore il 12 ottobre. E in realtà non riguarda soltanto la 46, interessa anche un’altra linea, ma extraurbana: la 353, che serve il Comune di Assago facendo la spola tra via Del Sole e, di nuovo, la fermata Assago Nord della Metropolitana 2.

Già a fine settembre, invece, sono stati conclusi e sono diventati operativi altri due accordi del tutto simili: Atm ha ceduto a Smartbus, altra azienda di trasporto privata, l’onere e l’onore di occuparsi della corse delle linee 707 e 709. In entrambi i casi le fermate sono tutte nell’hinterland, nel Comune di Cologno Monzese per la precisione. Gli affidamenti sono temporanei, come detto. Nel recente passato era già accaduto che Atm affidasse alcune linee di sua competenza ad altri operatori, a operatori privati, ma mai si era trattato di linee urbane, quali la 46. Durante il Covid era accaduto che fosse lasciato ai privati il trasporto scolastico, vale a dire: le navette di collegamento tra i quartieri della città e gli istituti scolastici che ne scandiscono il territorio. Sempre durante e dopo il Covid era già accaduto – anche – che fossero affidate a privati le linee extraurbane. Quanto al trasporto urbano, la 46 rappresenta un fatto senza precedenti.

Un problema generalizzato, la carenza di conducenti di autobus e filobus. Ne soffrono più aziende di trasporto non solo in Italia ma anche in Europa. Per quanto riguarda Atm, il fabbisogno si aggira intorno ai 300-350 autisti. Quanto ai provvedimenti varati per uscire dall’emergenza e colmare questa carenza di personale, Atm ha siglato un accordo con 30 scuole guida di tutta Italia per offrire gratuitamente il corso per il conseguimento della Carta di Qualificazione del Conducente, un’abilitazione obbligatoria alla guida professionale per il trasporto di passeggeri dal costo medio di circa 1.600 euro. Altro provvedimento, l’apertura di un bando per offrire un contributo di 3.000 euro lordi finalizzato a supportare, per i primi mesi, le spese di affitto sostenute dai conducenti appena assunti. Infine, ma non ultima, l’apertura di un tavolo con le organizzazioni sindacali per aumentare gli stipendi e rivedere l’organizzazione dei turni rendendola più affine alle esigenze dei lavoratori, garantendo una migliore conciliazione dei tempi di vita e dei tempi di lavoro, in modo da diminuire anche le assenze dovute a permessi, malattie ed altro. Il 31 ottobre, in una seduta di commissione a Palazzo Marino, Amerigo Del Buono, direttore operativo Atm, ha fatto sapere che “in 400 hanno già fatto la patente, quindi si conta di fare nuove assunzioni già nel 2025”.