Infanzia e adolescenza la grande festa dei diritti tra biciclettate e letture

RHO

Sono diverse le iniziative organizzate in questi giorni a Rho in occasione del 32° anniversario della ratifica della Convenzione internazionale sui diritti dell’infanzia e dell’adolescenza. Anci e Unicef Italia sono impegnati in un’azione comune di sensibilizzazione nei confronti di tutti i Comuni italiani sul tema dei diritti dei minori e hanno organizzato l’iniziativa "Dirittiincomune". Alle 10 nelle biblioteca Angela Piras di Mazzo ci sarà la premiazione del concorso di lettura Superelle. Sempre di mattina, festa della scuola San Carlo con giochi per tutti. Partenza prevista dalle 9 in piazza San Vittore con arrivo al parco Cavour, per la biciclettata della scuola Anna Frank. Giochi e premiazioni del "Pulcino d’oro AC Mazzo" al campo di via Ospiate 17. Infine festa della scuola Paolo VI e saggi musicali dell’accademia Mahler, all’Auditorium di via Meda.