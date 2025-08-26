Incornato da un cervo. Finisce in ospedale runner di cinquant’anni

Non lo ha nemmeno visto arrivare. Il cervo è sbucato dal nulla, lo ha scaraventato a terra e poi lo ha incornato. Lui ha provato a proteggersi, rannicchiandosi su se stesso, ma l’animale ha continuato ad infierire su di lui, come se non gli bastasse ferirlo, ma volesse proprio ucciderlo. E ci stava per riuscire, poi un rumore improvviso lo ha messo in fuga, ed è sparito nel nulla da dove era arrivato. Ad essere assalito un runner di cinquant’anni del Meratese, stava correndo lungo uno dei sentieri nei boschi delle colline della Brianza. Non si sa se si tratti di un cervo selvatico oppure se sia scappato da qualche allevamento o zoo privato della zona. Il cervo lo ha ferito ad una caviglia, che ha calpestato con i suoi zoccoli e poi con una cornata, vicino all’inguine, procurandogli un profondo taglio e sfiorando l’arteria femorale: un poco più a fondo e lo avrebbe appunto ucciso. Il ferito a fatica è riuscito a trascinarsi fino alla più vicina strada e chiedere aiuto. Una volta soccorso è stato accompagnato di corsa in auto al Pronto soccorso dell’ospedale di Merate, dove è stato assistito e medicato dai medici e dagli operatori sanitari di turno. Il runner è stato quindi ricoverato in osservazione, e una volta stabilito che non corresse più pericolo, è stato dimesso.

D.D.S.