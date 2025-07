Incontri in vista. Tempo di scelte per l’ex Bezzi

Area ex Bezzi, il tempo delle scelte è vicino e la parola, intanto, passa ai proprietari e al territorio. Tre incontri pubblici, già fissati per l’8, 10 e 11 luglio, per ascoltare cittadini e aziende che ancora operano o vivono sul sito che ospitò la storica fabbrica di accumulatori, mettere sul piatto problematiche, confrontarsi con i progettisti, fornire spunti, preparare il futuro. La riqualificazione dell’area ex Elettromeccanica Enrico Bezzi, all’opera dagli anni Trenta, chiusa dal 1978, sarà uno dei punti qualificanti del nuovo Pgt, in fase di stesura. Ma è anche uno dei più complessi: area frazionata, in parte vissuta in parte disabitata, attività e situazioni diverse, sicure problematiche ambientali, eredità del passato industriale. Qualche mese fa il Comune aveva individuato con un bando un soggetto facilitatore, con il mandato di "sminare" preliminarmente i problemi. Ora si procede con una indispensabile fase partecipativa. "La rigenerazione urbana - così in una nota l’amministrazione comunale - non si limita alla semplice ristrutturazione edilizia, ma mira a creare una città più vivibile, sostenibile e inclusiva, migliorando la qualità della vita dei cittadini. Trasformare un’area significa creare opportunità e accrescere il valore, anche e soprattutto sociale. Per questo è previsto il coinvolgimento di tutti i cosiddetti portatori di interesse che ruotano attorno all’ex Bezzi e non solo: operatori e imprese, privati, soggetti interessati a vario titolo, intera comunità cittadina". L’8 luglio l’incontro sarà dedicato all’edificio. Il 10 e l’11 si passerà alle vie Trento e Trieste. Le riunioni si terranno in aula consiliare. M.A.