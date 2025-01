Incidenti in aumento in città. Incontro sulle “zone 30“ a tutela di pedoni e ciclisti

Le statistiche indicano che a Melegnano gli incidenti stradali sono in crescita: quelli rilevati dalla polizia locale all’interno del territorio comunale sono stati 126 nel 2024, contro i 108 del 2023 e i 102 del 2022. In questo contesto, la Federazione italiana ambiente e bicicletta (Fiab) e il comitato Vivere meglio la città organizzano oggi l’incontro “Una città per tutti“, dedicato, tra l’altro, ai benefici delle zone 30. Appuntamento alle 14.30 in piazza delle Associazioni. Il relatore sarà Andrea Colombo, tra i principali promotori di “Bologna città 30“. Partendo proprio dall’esempio della città emiliana, si cercherà di approfondire i temi della mobilità sostenibile, dell’ambiente e degli spazi pubblici a misura di pedoni e ciclisti.