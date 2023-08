Incidenti ferroviari in Lombardia: i deragliamenti a Livraga e Pioltello

Milano, 31 agosto 2023 – In Lombardia sono due i casi più recenti di gravi incidenti ferroviari con delle vittime e con forti ripercussioni anche sulla viabilità.

L’ultimo in ordine di tempo si è verificato nel Lodigiano 8 giorni prima che esplodesse la pandemia da Covid che, in un certo senso, poco dopo, col lockdown, è servita a ridurre i disagi legati agli spostamenti tra Nord e Sud Italia ma anche a livello regionale, dato che i treni ad alta percorrenza erano costretti a transitare sulle linee ordinarie.

Si tratta del Frecciarossa che il 6 febbraio 2020 è deragliato all’altezza del comune di Livraga, tra Lodi e Piacenza.

Frecciarossa, 6 febbraio 2020

La tragedia ferroviaria era avvenuta nel paese della Bassa Lodigiana, sulla linea dell’Alta velocità, alle 5.30 del 6 febbraio 2020.

La motrice del Frecciarossa 9595 Milano-Salerno mentre percorreva il tratto tra Ospedaletto Lodigiano e Livraga deragliò su un binario morto e andò a sbattere contro una palazzina delle manutenzioni.

La seconda carrozza si ribaltò su un fianco, rimanendo però sui binari. Il resto del treno, invece, restò in linea.

Due vittime, 10 feriti

Dieci persone, tra le 32 a bordo in quel momento, erano rimaste ferite seriamente, mentre i due macchinisti - Giuseppe Cicciù, 51enne di Cologno Monzese (Milano), e Mario Dicuonzo, 59enne di Pioltello (Milano) - persero la vita sul colpo.

2 condanne e il processo il 9 febbraio 2024

A processo sono finiti in 14. Le ipotesi di reato comprendono l’omicidio colposo, le lesioni gravi colpose e il disastro ferroviario. Sono stati prosciolti gli ex amministratori delegati di Rfi, Maurizio Gentile, e di Alstom Ferroviaria, Michele Viale, insieme ad altri tre imputati. In tre invece avevano optato per il rito abbreviato: condannati i due operai che, secondo la ricostruzione delle indagini, poche ore prima del deragliamento, installarono, a propria insaputa, sullo scambio numero 5 del Posto movimento Livraga, un attuatore difettoso; assolto invece il loro formatore.

I due operai sono stati condannati a tre anni di reclusione; è una prima sentenza, in attesa che si apra, il 9 febbraio 2024, il processo ordinario per altri 5 imputati. Si tratta, in ambito Alstom, dell’operaio interinale che si ritiene abbia effettuato il cablaggio errato, il 6 giugno 2018, e l’operatore del banco di collaudo, che firmò la scheda attestante la regolarità del prodotto, oltre a due quadri ritenuti responsabili dei processi di progettazione e di produzione di quel tipo di componenti. Sul fronte di Rete ferroviaria italiana è stato invece rinviato a giudizio un funzionario che risulta avesse la responsabilità di sovrintendere ai protocolli delle procedure di manutenzione degli scambi, nei quali, secondo l’accusa, quel tipo di difetto non era stato previsto.

(Adnkronos) - - 24 maggio 2018: è di due morti e di diversi

feriti, alcuni dei quali gravi, il bilancio del grave

incidente ferroviario tra le stazioni di Rodallo e

Caluso, sulla linea Chivasso-Aosta, dove un tir e un

treno si scontrano a un passaggio a livello. - 25

gennaio 2018: a Pioltello (Milano) è di tre morti e 46

feriti il tragico bilancio di un incidente ferroviario.

Mancano tre minuti alle sette del mattino quando un treno

regionale, un convoglio Trenord con a bordo 350 persone,

pendolari partiti da

Cremona per

andare a scuola o al lavoro a Milano, deraglia

all'altezza della stazione di Pioltello. Le vittime sono

tutte donne.