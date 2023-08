Giù il passaggio a livello maledetto A Ferragosto 2020 costò la vita a Elisa

MALEO (Lodi)

Presto il passaggio a livello in cui è morta travolta da un treno il Ferragosto del 2020 la giovane Elisa Conzadori di Pizzighettone sarà soltanto un brutto ricordo. Così come il suo "gemello" presente in paese. Lo avevano chiesto a gran voce i sindaci di Maleo e Pizzighettone. È infatti prevista la soppressione dei passaggi a livello posti ai chilometri 4+225 e 5+944, della linea Codogno Cremona – Mantova. Uno è quindi quello teatro dell’incidente di Ferragosto di qualche anno fa, l’altro è vicino al cimitero e interessa soprattutto il passaggio di ciclisti e di mezzi diretti alla piazzola ecologica. Ora è stata convocata la conferenza dei servizi sul progetto di Rete ferroviaria Italiana, che prevede la realizzazione di due sottopassaggi proprio a Maleo. L’ha indetta l’amministratore delegato e direttore generale di Rfi, con proprio provvedimento, il 31 luglio.

Rfi stessa, in una nota spedita agli interessati, specifica: "Sarà una riunione decisoria, per la valutazione e l’approvazione delle opere in via Casa Campagna e in viale dei Caduti a Maleo, dopo ci sono i passaggi ferroviari, rispetto all’intervento di raddoppi. Quindi se qualcuno avrà qualcosa da dire, in questa occasione potrà farsi avanti. Perché poi, partiranno gli espropri e gli interventi necessari. La conferenza di servizi è stata convocata dalla responsabile della struttura organizzativa Programmi soppressione dei passaggi a livello e risanamento acustico della direzione investimenti della società, in qualità di presidente della stessa, in forma semplificata e in modalità asincrona". Ognuno potrà quindi mandare le proprie osservazioni che, eventualmente, saranno discusse singolarmente.

Paola Arensi