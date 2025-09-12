Incidenti all’incrocio. Scatta il rilevatore : "Freno alle infrazioni"

Un rilevatore di infrazioni semaforiche per prevenire gli incidenti stradali sarà in funzione da martedì 16 prossimo tra le vie Stalingrado, Marche e Curiel, a Cinisello Balsamo. La scelta di mettere il rilevatore è stata fatta sulla base dei dati rilevati dalla polizia locale: si tratta di un incrocio molto pericoloso dove si sono verificati molti incidenti stradali, alcuni anche gravi, causati proprio dal mancato rispetto proprio delle segnalazioni semaforiche.

Il sistema installato sarà attivo h24 e rileverà le infrazioni con una traccia video e alcuni fotogrammi relativi al veicolo. Le tracce rilevate, oltre a garantire l’esatta rilevazione dell’infrazione, permetteranno, in caso di incidente stradale legato al mancato rispetto del semaforo, di attribuire correttamente le responsabilità.

La sanzione amministrativa prevista per il mancato rispetto della segnaletica semaforica è compresa tra 167 e 665 euro, oltre alla segnalazione della patente di guida. "Interveniamo in ottica preventiva su un tratto viario notoriamente a rischio - dichiara il sindaco Giacomo Ghirlandi -. La sicurezza è una priorità e la tecnologia è di grande aiuto. La priorità di questo sistema è proprio quella di controllo e accertamento". Ro.Ramp.