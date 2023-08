Incidente in viale Umbria, due auto si scontrano e una travolge pedone: è grave

Milano, 1 agosto 2023 – Grave incidente oggi alle 13.30 all'incrocio tra viale Umbria e via Colletta, a due passi da piazzale Lodi, a Milano. Secondo le prime informazioni, due auto si sono scontrate e nella carambola una delle macchine sarebbe finita addosso a un pedone, che sarebbe rimasto schiacciato tra la vettura e un palo, sul marciapiedi. L’uomo avrebbe riportato gravi ferite, è stato trasportato in codice rosso all’ospedale Niguarda.

Traffico bloccato tra piazzale Lodi e viale Umbria

Sul posto i vigili del fuoco e gli agenti della polizia locale per effettuare i rilievi e chiarire la dinamica dell'accaduto. Il pedone è rimasto schiacciato tra il palo e un'Audi nera di grossa cilindrata, modello RS7. La polizia locale ha chiuso il traffico tra piazzale Lodi e viale Umbria e la corsia preferenziale fino all'incrocio con via Muratori.

La dinamica

I vigili stanno cercando telecamere che possano aver ripreso l'incidente: diverse persone hanno sentito un botto fortissimo; le condizioni delle auto, semidistrutte dopo l'impatto, lasciano pensare che almeno una delle due stesse procedendo a forte velocità, nonostante fossero in prossimità di un incrocio semaforizzato, anche se questa ipotesi dovrà essere confermata dagli accertamenti tecnici dei ghisa. Anche i conducenti sono rimasti feriti.

La ricostruzione

I due conducenti non sono in gravi condizioni: sono entrambi ancora sul posto e stanno ricostruendo l'incidente con la polizia locale. Stando alle prime informazioni, la RS7 arrivava da piazzale Lodi e si è scontrata con la Captur che proveniva da via Colletta. Quando si è accorto della presenza della Captur, il conducente della RS7 ha provato a sterzare a destra per evitare l'impatto, ma non c'è riuscito.

L’Audi, l’incidente e il regalo (mancato) al figlio

Il neoproprietario della RS7 stava aspettando l’auto a casa per la consegna: era un regalo che aveva fatto al figlio. L'uomo si è preoccupato perché attendeva l'Audi davanti al box e ha chiamato il titolare dell'officina per capire dove fosse. "Corra subito, c'è stato un incidente", ha risposto al telefono. Così l'uomo si è precipitato sul posto e ha scoperto l'incidente.