Viale Umbria, manovra vietata all’origine dell’incidente costato la vita a Karl Nasr: ecco la dinamica

Milano, 2 agosto 2023 – Ci sarebbe una manovra vietata all’origine dell’incidente avvenuto ieri pomeriggio all’incrocio tra viale Umbria e via Colletta, e costato la vita a un 18enne, Karl Nasr, libanese con doppio passaporto anche canadese, morto stamattina in ospedale dopo un delicato intervento chirurgico. Nello scontro tra due vetture, un’Audi RS7 e una Renault Captur, la prima è finita addosso al giovane, schiacciandolo contro un palo.

L’ipotesi: manovra vietata

Secondo la ricostruzione degli agenti della polizia locale, la Captur ha svoltato a sinistra dal controviale in direzione piazzale Lodi per rientrare nel controviale opposto in direzione Dateo, compiendo quindi una sorta di inversione a U lungo la preferenziale, o per proseguire dritta in via Colletta. In ogni caso, per completare quella manovra, vietata perché non prevista dalla segnaletica in quel punto (che impone di andare dritti), la conducente della Captur avrebbe comunque dovuto dare la precedenza a destra alla RS7, che con ogni probabilità arrivava col verde. I vigili stanno analizzando le immagini delle telecamere di videosorveglianza. Se questa dinamica venisse confermata, sarebbe stata la conducente della Captur a effettuare una manovra vietata, tagliando la strada alla RS7.

La dinamica

Il conducente della RS7 si accorge all’ultimo dell’altra auto e tenta una disperata sterzata a destra per evitare l’impatto, che però avviene con conseguenze disastrose: l’Audi viene colpita sulla fiancata sinistra e spinta verso il marciapiedi, proprio in direzione del giovane. Il diciottenne fa giusto in tempo ad accorgersi che quell’auto gli sta piombando addosso, ma non ha il tempo materiale di spostarsi: viene travolto e schiacciato contro il palo del semaforo, buttato giù dalla violenza dell’impatto. La Captur si gira su se stessa e resta ferma al centro della carreggiata, con la parte anteriore rivolta verso viale Umbria, in senso opposto rispetto a quello di marcia.