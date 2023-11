Incidente in viale Papiniano, donna investita da un furgone mentre attraversa la strada: è gravissima

Milano, 19 novembre 2023 – Una donna di 50 anni è stata investita qualche minuto prima delle 15 di oggi all'incrocio tra viale Papiniano e piazza Sant'Agostino: è stata soccorsa dai sanitari di Areu e trasportata in ospedale in gravi condizioni per i traumi riportati nell'incidente.

Secondo le prime informazioni, la donna è stata investita da un furgone Scudo di colore bianco: il conducente si è fermato per prestare soccorso e chiamare il 112.

Quell'attraversamento pedonale, in corrispondenza di una delle uscite della fermata Sant'Agostino della metropolitana verde, è semaforizzato; di conseguenza, gli agenti della polizia locale, intervenuti per i rilievi, stanno cercando di capire se a passare col rosso sia stato il veicolo o la cinquantenne.

Lo Scudo stava percorrendo viale Papiniano dalla Darsena in direzione San Vittore, mentre la donna stava attraversando la strada da Sant'Agostino verso lo spartitraffico centrale, in direzione di via Modestino.