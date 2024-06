Sara Capani e Samuele Lunardi, morti in scooter lungo via Novara: la svolta improvvisa e lo schianto

Milano, 11 giugno 2024 – Sara Capani viveva al Villaggio Cavour a Settimo Milanese e aveva compiuto 31 anni lo scorso 3 aprile. Samuele Lunardi abitava in zona Quinto Romano a Milano e avrebbe compiuto 40 anni il prossimo 26 ottobre. Sono loro i due amici morti nel tragico incidente avvenuto alle 22 di lunedì 10 giugno in via Novara: sono stati ricoverati rispettivamente al San Raffaele e al San Carlo, ma non c'è stato nulla da fare.

Lo scooter dopo lo schianto (Fasani)

Nella notte, gli ospedali hanno comunicato i decessi agli agenti del Radiomobile della polizia locale, che stanno indagando sullo schianto.

Le immagini della telecamera

Il conducente dello scooter avrebbe fatto tutto da solo (Fasani)

Una telecamera ha ripreso le fasi immediatamente precedenti allo schianto, all'incrocio con via Silla: dalle immagini si vede il Kymco Agility guidato da Lunardi che all'improvviso fa una sterzata a sinistra dalla corsia centrale della carreggiata direzione periferia, per poi andare a sbattere contro lo spartitraffico e poi contro un segnale stradale e il palo di un semaforo.

Sara e Samuele sono stati subito soccorsi dagli operatori di Areu, ma sin dai primi minuti si è compresa l'estrema gravità della situazione.

Le indagini

I ghisa hanno effettuato i rilievi sul luogo dell'incidente, escludendo sin dall'inizio il coinvolgimento di altri veicoli: il conducente del Kymco 125 avrebbe fatto tutto da solo, anche se resta da capire il motivo di quella svolta repentina (un malore, una manovra per evitare un ostacolo o un guasto allo scooter).

Il pm di turno ha disposto l'autopsia sui due corpi e il sequestro del veicolo e dei due caschi per compiere gli accertamenti tecnici del caso.