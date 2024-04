Scontro in via delle Forze Armate: un’auto si ribalta. Gravi due donne

Milano, 14 aprile – Oggi, sul luogo dell’incidente, restava solamente una delle auto coinvolte. Lo schianto avvenuto nella notte, verso le 3.30, ha però riguardato due vetture, entrate in rotta di collisione in via delle Forze Armate, all’angolo con via Beltrami.

Cause e dinamica sono ancora in corso di accertamento: all’opera gli agenti della polizia locale che questa mattina, domenica 14 aprile, erano ancora impegnati nei rilievi. Secondo una prima ricostruzione dell’accaduto, dopo il violento scontro, una delle due auto coinvolte si sarebbe ribaltata.

In tutto, secondo quanto notificato dall’Agenzia di emergenza e urgenza lombarda, i feriti sarebbero tre, per soccorrere i quali si sono mobilitate tre ambulanze e un’automedica. Le più gravi sono due donne: una quarantunenne portata in pronto soccorso al San Carlo con un trauma toracico e una cinquantasettenne ricoverata all’Humanitas con ferite alla testa e alla schiena. Più lievi i colpi subiti da un giovane di 24 anni, portato al Policlinico.

Oltre agli agenti della polizia locale, sono intervenuti anche i vigili del fuoco, per mettere in sicurezza i veicoli e il luogo dell’accaduto.