Incidente in A4 oggi, scontro tra quattro auto: 7 chilometri di coda tra Palazzolo e Ponte Oglio

Palazzolo (Brescia) – Grave incidente intorno alle 17.15 di oggi giovedì 11 aprile sull’A4 Milano-Brescia, nel tratto bresciano compreso tra Palazzolo e Ponte Oglio, in direzione Milano: all’altezza del chilometro 192 quattro auto sono rimaste coinvolte in uno scontro a catena.

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti i soccorsi sanitari, le pattuglie della Polizia Stradale e il personale della Direzione 2° Tronco di Milano di Autostrade per l’Italia. Il traffico nel tratto, molto sostenuto in quell’ora, è rimasto paralizzato per permettere i soccorsi. Si sono registrati oltre 7 chilometri di coda in direzione di Milano.

Nell’incidente sono rimaste ferite non in maniera grave cinque uomini, di 27, 33, 55, 59 e 65 anni, trasportati in ambulanza e ricoverati in ospedale a Verona.

Per le lunghe percorrenze dirette verso Milano, Autostrade per l’Italia, consiglia di prendere la A35 BreBeMi, proseguire lungo la A50 Teem e rientrare poi in A4 in direzione di Milano.