Uccise per due cuffiette. Andrà a processo anche per un’altra aggressione

Deve affrontare un altro processo Daniele Rezza, il 20enne già imputato in Corte d’Assise perché reo confesso dell’omicidio di Manuel Mastrapasqua, Il 31enne ucciso, per il furto di un paio di cuffie, con una coltellata al petto nella notte tra il 10 e l’11 ottobre scorso a Rozzano. Qualche mese prima, infatti, a fine giugno 2024, il giovane avrebbe aggredito, sempre nella cittadina dell’hinterland milanese, un ragazzo di 17 anni "con un coltello da cucina a lama seghettata". E colpendolo sempre al torace, ma per fortuna causandogli soltanto "un piccolo taglio". Episodio inquietante, che non venne denunciato, era venuto a galla dopo l’omicidio, nelle indagini dei carabinieri del Nucleo investigativo, grazie alla testimonianza della sorella di Manuel, che in quei giorni, dopo la morte del fratello, aveva saputo da alcuni amici di quell’aggressione dell’estate. E aveva deciso di contattare il ragazzo che si era salvato, che è stato poi sentito a verbale, ricostruendo anche la precedente lite con Rezza.