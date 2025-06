Una giornata da Jane Austen nell’atmosfera di Villa Arconati

A 250 anni dalla nascita di Jane Austen, una delle più celebri e apprezzate scrittrici del panorama letterario britannico, domani Villa Arconati di Bollate ospiterà il terzo appuntamento delle rievocazioni storiche de "Il Filo della Storia". Per una giornata la moda in Stile Impero animerà la Villa e narrerà l’evoluzione della moda che nacque durante la Rivoluzione francese e proseguì fino al 1815 circa. Attraverso la replica di abiti e accessori originali, racconti e aneddoti riguardo agli usi e costumi dell’epoca, i visitatori potranno rivivere in prima persona una nuova tappa del passato.

Abiti, ma non solo. Ci saranno anche le bambole Pandora, utilizzate già nelle corti rinascimentali, realizzate a mano, vestite con fedeli riproduzioni di abiti ricostruiti nei minimi dettagli, e rappresentavano la finezza e l’eleganza dell’aristocrazia. Con un nome ispirato al personaggio della mitologia greca, le bambole Pandora arrivarono nei salotti più facoltosi insieme a casse piene di corpini, sopravvesti, abiti da ballo in broccato e velluto, sottovesti, cuffie e parrucche. Inaugurato nel 2022, questo progetto culturale di Fondazione Augusto Rancilio in collaborazione con i rievocatori de Il Tempo Ritrovato propone un appuntamento al mese per raccontare, anzi di rivivere, la storia attraverso una rievocazione storica che riporterà Villa Arconati nei secoli più significativi del proprio passato.

Ro.Ramp.