Incidente a Calcinate, motociclista si schianta contro un’auto: morto a 48 anni

Un motociclista di 48 anni è morto in un grave incidente avvenuto venerdì intorno alle 7 di mattina in via Larga, nel comune di Calcinate in provincia di Bergamo. Al momento non si conosce l’identità dell’uomo, ma secondo quanto risulta dall’Agenzia regionale di emergenza urgenza è deceduto sul posto.

Anche sulla dinamica non ci sono informazioni. Via Larga è una strada di campagna ai margini del piccolo comune e per tutta la sua lunghezza è praticamente un rettilineo.

Sul luogo dell’incidente sono arrivate un’ambulanza e un’automedica. Era stato allertato anche l’elisoccorso ma quando è giunto sul posto per il quarantottenne era già troppo tardi. I rilievi per accertare l’accaduto sono affidati ai carabinieri.