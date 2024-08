Gravissimo incidente a Milano, furgone travolge tre persone sul marciapiede: ragazza di 21 anni in condizioni critiche

Milano – Grave incidente alle 16.30 di giovedì 1 agosto in via Giovanni Boccaccio angolo piazza Giovine Italia, in zona Conciliazione, a Milano. Un furgone ha investito tre persone sul marciapiede in prossimità di un attraversamento pedonale: sul posto sono intervenute quattro ambulanze e tre auto mediche dell’Agenzia regionale di emergenza urgenza (Areu) per soccorrere i feriti.

Le persone coinvolte – tra cui ci sono i tre investiti e il conducente – sono cinque: una ragazza di 21 anni, due giovani di 21 e 30 anni, nonché due uomini di 50 e 55 anni. Quella in condizioni più critiche sarebbe la ragazza, trasportata in ospedale per un trauma gravissimo a un braccio.

La dinamica

Stando alle prime informazioni, i tre passanti investiti stavano aspettando il verde al semaforo quando il furgoncino bianco è piombato sul marciapiedi, travolgendoli senza che potessero avere una minima reazione. Il conducente dell’autocarro avrebbe perso il controllo del veicolo senza il coinvolgimento di altre auto: da accertare il motivo della sbandata improvvisa.

Le indagini

Su questa versione stanno indagando gli agenti del Radiomobile della polizia locale attraverso testimonianze e immagini delle telecamere. La piazza è stata chiusa al traffico per consentire ai ghisa di effettuare i rilievi sul luogo dell'incidente: deviati mezzi pubblici. Allertati anche i vigili del fuoco dei comandi milanesi di Messina e di Beccaria.