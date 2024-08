Milano, Porsche si schianta contro la vetrina di un negozio: muoiono marito e moglie

Milano, 1 agosto 2024 – Il malore al volante. L’auto che inizia a sbandare pericolosamente sotto gli occhi dei passanti. Il veicolo fuori controllo, quasi certamente dotato di cambio automatico, che procede a zigzag. Poi lo schianto violentissimo contro le vetrine di un negozio che vende dischi rock. Il conducente e la moglie perdono la vita.

L'auto finita contro la vetrina in via Aleardi, Milano

L'auto finita contro la vetrina in via Aleardi (foto vigili del fuoco)

Nel primo agosto nero delle strade milanesi, che ha visto morire in via Boccaccio il turista svizzero Stefan Ott, un altro gravissimo incidente è andato in scena qualche minuto prima delle 20 in piena Chinatown. Stando alle informazioni a disposizione, il cinquantottenne cinese J.H. ha perso il controllo della sua Porsche Cayenne nera per motivi ancora da accertare, verosimilmente legati a un improvviso malore.

A quel punto, il Suv rimasto senza guida ha cominciato a procedere a zigzag in via Rosmini, per poi terminare la sua corsa impazzita contro le vetrine del negozio “Rock Space Nuovo Secolo” all’angolo tra via Aleardi e via Sarpi.

I sanitari di Areu sono arrivati nel giro di pochissimi minuti: al Policlinico è finito il conducente, Jingcong Shu, in arresto cardiaco al momento dei soccorsi, poi deceduto. Non ce l’ha fatta nemmeno la moglie Alfen Xu, 59 anni, che era stata trasportata al Niguarda. In ospedale sono stati ricoverati per controlli medici anche la sorella di lei, che è giunta sul posto subito dopo e ha accusato un malore, e un uomo che si trovava all’interno del negozio, colpito alla caviglia da un vetro.

In via Aleardi sono intervenuti anche i vigili del fuoco, che hanno estratto i feriti dalle lamiere accartocciate, e gli agenti del Radiomobile della polizia locale, che hanno subito avviato gli accertamenti investigativi per ricostruire l’accaduto. La prima ipotesi parla di un malore del cinquantottenne, che a quel punto avrebbe perso il controllo della Porsche con cambio automatico.

Stando a quanto riferito ai ghisa, l’uomo, titolare di un ristorante nella vicina via Giordano Bruno, avrebbe accusato un malessere anche nelle ore precedenti, tanto che il fratello gli avrebbe detto di non guidare in quelle condizioni. Le indagini dei vigili si concentreranno nelle prossime ore anche su questo aspetto.