Incidente in Tangenziale est a Milano, coinvolto un mezzo pesante: due feriti. Code fino a 5 km

Milano, 4 aprile 2024 – Traffico paralizzato dal primo pomeriggio di oggi, giovedì 4 aprile, sull’A51, Tangenziale Est in direzione di Milano a causa di un incidente avvenuto pochi minuti dopo le 15 nel tratto compreso tra le uscite 12 Cologno est e 11 Cologno ovest.

Coda per incidente in Tangenziale est Milano

Nell'incidente che vede coinvolto un mezzo pesante sono rimaste ferite due persone, un uomo di 25 anni e uno di 56. Sul posto sono intervenuti i soccorritori dell’Area unica per l’emergenza urgenza regionale con l’elisoccorso, automedica e due ambulanze. Uno dei uomini, ferito meno gravemente, è stato trasportato all’ospedale San Raffaele.

Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia stradale di Novate Milanese per ricostruire la dinamica dell’accaduto e regolare il traffico. Per le auto dirette a Milano l’invito è ad uscire a Cologno Monzese est. Intervenuti anche i vigili del fuoco e gli uomini dell’Ats Assago. Il traffico è rimasto a lungo bloccato con lunghe code di auto fino a 5 chilometri, con ripercussioni del traffico anche nelle complanari. Traffico in tilt anche ieri in Tangenziale Nord, con code chilometriche nel primo pomeriggio, in uno degli orari di punta per i pendolari che ogni giorno entrano a Milano.