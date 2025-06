Travolto dal treno in stazione. Perde la vita davanti agli amici

CESATE (Milano) La dinamica è chiara: per raggiungere alcuni amici che si trovavano dal lato opposto della banchina ferroviaria, anziché servirsi del sottopasso, avrebbe attraversato i binari. Probabilmente non ha visto il treno in arrivo o forse lo ha visto da lontano e ha pensato di farcela. Ma non è andata così. Tutto è successo in pochi istanti. L’impatto è stato atroce: è stato travolto e ucciso da un convoglio Malpensa Express partito qualche minuto prima da Milano e diretto allo scalo aeroportuale. È successo sabato sera intorno alle ventuno e trenta, alla stazione ferroviaria di Cesate, nell’hinterland milanese. Il 19enne italo-albanese, residente in città, è morto sul colpo. I pompieri intervenuti si sono trovati di fronte una scena raccapricciante: hanno estratto il corpo completamente dilaniato dagli ingranaggi. Sconvolto il conducente del convoglio e gli amici che lo aspettavano sull’altro lato della stazione. Sul posto è intervenuta anche la polizia ferroviaria di Milano che ha avviato le indagini per ricostruire l’esatta dinamica. Al vaglio degli inquirenti ci sono le testimonianze degli amici e le immagini delle telecamere di sicurezza della stazione. A quell’ora in stazione pare non ci fossero altri viaggiatori in attesa dei treni.