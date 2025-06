Idee di sostenibilità in memoria del maresciallo Piantadosi

Nell’ambito della cerimonia per il 45° anniversario in memoria del Maresciallo dei Carabinieri Stefano Piantadosi, vittima del dovere, si è svolta ieri al teatro dell’Ex Centrale di Pieve Emanuele la premiazione del Concorso di Idee “La mia città ideale“, promosso dai Comuni di Locate di Triulzi, Opera e Pieve con il Comitato Piantadosi. Un momento che ha unito la memoria al senso civico.

Tra i vincitori, per la categoria “Cittadini“, è stato premiato il progetto Pieve Plastic-Free, ideato da Nicola Torri. L’idea propone un piano articolato per rendere progressivamente Pieve libera dalla plastica monouso, attraverso una serie di semplici interventi. Tra i quali la distribuzione di borracce in acciaio a studenti e dipendenti pubblici, l’installazione di nuove fontanelle nei parchi, negli uffici e nelle scuole, la rimozione delle bottiglie di plastica dai distributori automatici, e l’introduzione di eco-compattatori dotati di sistema premiante per incentivare la raccolta differenziata.

M.S.