Piovono massi sulla strada per Tignale

Ancora disagi per turisti e abitanti di Tremosine, che negli ultimi mesi si sono più volte trovati in difficoltà nel muoversi dal paese che fa da terrazza privilegiata sul Benaco, ma che purtroppo è fornito di strade che vivono qualche difficoltà a causa della conformazione del territorio, vedi la Strada della Forra, attualmente chiusa a tempo indeterminato a causa di uno smottamento che ha danneggiato pure l’acquedotto. Se l’altro giorno alcuni massi sono caduti sulla rivierasca, fortunatamente colpendo un’auto di striscio ma senza danni, ora tocca nuovamente alla strada Tignalga, che congiunge Tremosine con Tignale, altra località turistica abbarbicata sui monti del Garda. La Sp38, riaperta per le festività pasquali per consentire il transito veicolare, rimarrà aperta a senso unico alternato a vista fino a lunedì 15 aprile, giorno in cui verranno ripresi i lavori di completamento dell’intervento di ripristino dovuto a uno smottamento.

Lunedì si procederà con il riempimento dietro il muro realizzato e con la realizzazione del rivestimento con rete di rinforzo corticale mediante la posa di tiranti e di rete elettrosaldata e rete antierosione. Successivamente, per scongiurare la perdita del ciglio stradale, verrà realizzato a monte, in corrispondenza del tratto di strada alta interessato dal dissesto, un cordolo in calcestruzzo armato con tiranti inclinati in grado di assorbire le componenti orizzontali di spinta prodotte dai mezzi in transito. Per potersi spostare da Tremosine al Benaco residenti e turisti dovranno percorrere la strada alta che conduce a Limone del Garda, più lunga rispetto alla Strada della Forra. Da Limone potranno raggiungere il resto del bresciano, del Trentino e le autostrade.

Mi. Pr.