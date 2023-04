Milano, due giovani investiti sulle strisce nella notte: gravissima una ragazza di 16 anni

Un ragazzo e una ragazza sono stati travolti da un’auto tra via Pagano, via Canova e via Milton, a Milano, mentre attraversavano sulle strisce.

L’incidente è avvenuto alle 4.50 della notte tra martedì e mercoledì. Il guidatore dell’auto che ha investito i giovani si è fermato subito e ha chiamato i soccorsi. Entrambi sono stati ricoverati in ospedale e le condizioni della ragazza, di 16 anni, sembrano essere molto gravi anche se nessuno dei due è in pericolo di vita. Dopo lo schianto, sul posto sono intervenute due ambulanze e i vigili del fuoco. Il giovane, di 19 anni, è finito in codice giallo al Policlinico di Milano, mentre la ragazza è stata portata in codice rosso all’ospedale Niguarda.

La polizia locale è intervenuta per fare i rilievi. Al momento non è chiara la dinamica dell’incidente, ma la tragedia è avvenuta in una delle zone più frequentate dalla movida milanese, nei pressi di Parco Sempione.