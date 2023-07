Incidente stradale a San Giuliano, 33enne ricoverata in prognosi riservata

Una trentatreenne di San Giuliano è rimasta ferita in un incidente stradale, domenica sera nel Lecchese, ed è ora ricoverata in prognosi riservata nel reparto di terapia intensiva dell’ospedale Alessandro Manzoni di Lecco. La giovane viaggiava come passeggera su una moto, una Kawasaki Ninija, alla guida della quale c’era il suo ragazzo. I due, che sono coetanei, stavano tornando verso casa quando, poco dopo le 20 sulla Lecco-Bellagio, all’altezza di Oliveto Lario, la loro Kawasaki si è scontrata con un’auto, una Fiat Panda.

Ancora da approfondire i motivi dello schianto (nella foto), nel quale sono stati i due motociclisti ad avere la peggio. La giovane, in particolare, è stata scaraventata in aria ed è poi atterrata nella vicina area del lago, mentre il centauro ai comandi della moto è scivolato a terra. Per soccorrere i due fidanzati sono arrivati l’auto medica di Areu, coi volontari della Croce rossa di Asso e del Soccorso di Bellagio e l’eliambulanza di Brescia. I vigili del fuoco hanno a loro volta coadiuvato le operazioni di aiuto ai feriti lungo la carreggiata. Dopo il trasferimento in elicottero, i medici si sono riservati la prognosi della 33enne, che non dovrebbe essere in pericolo di vita. A.Z.