Busto Arsizio, la passione per i Lego e il volontariato nel nuoto con i disabili: chi era Luca Rusconi

Solbiate Olona, 12 giugno 2025 – Incidente mortale ieri mattina a Solbiate Olona in via per Fagnano. A perdere la vita il motociclista Luca Rusconi, 54 anni, di Busto Arsizio. L’impatto contro l’auto non ha lasciato scampo al centauro che proveniva da Busto all’altezza di un incrocio. Per Rusconi non c’è stato nulla da fare, troppo gravi i traumi riportati nel violento urto. Ricoverata in ospedale in codice giallo, invece, la 23enne a bordo della macchina coinvolta guidata da una donna di 47 anni. Ancora da ricostruire la dinamica.

La morte di Rusconi ha suscitato profondo cordoglio in città, il cinquantaquattrenne, ingegnere meccanico, era conosciuto e stimato, attivo come volontario accanto all’associazione Cuffie Colorate che promuove lo sport, in particolare il nuoto, per i ragazzi con disabilità.

Ma Rusconi aveva anche una passione speciale per i mattoncini Lego, che, ricordava, erano stati il suo gioco preferito nell’infanzia, ai quali era ritornato nel 2004, come Afol, fan adulto dei Lego. Noto nel settore con il nome d’arte di RoscoPC, tra i fondatori di BrianzaLUG, da anni realizzava creazioni conosciute in tutto il mondo. Tra queste riproduzioni in scala di vetture di F1, tra cui Tyrrell, Ferrari, McLaren, vere opere d’arte ammirate ovunque, protagoniste della galleria di immagini sul suo profilo fb. Una decina d’anni fa aveva realizzato in scala il palazzetto dello sport di Busto Arsizio, il Palayamamay, con decine di migliaia di pezzi.

Una persona generosa, un volontario indimenticabile per le Cuffie Colorate, in piscina accanto ai ragazzi, un punto di riferimento, che ora lo piangono. Tra i messaggi di cordoglio quelli di Itlug, l’associazione dei fans adulti di Lego di cui Rusconi era stato tra i fondatori, che si stringono ai familiari, alla moglie e ai figli, in questo doloroso momento e del gruppo veneto che ieri ha scritto: «Clv Lug si unisce al cordoglio per la scomparsa prematura di Luca “RoscoPC” Rusconi, Afol di lunga data della community italiana e soprattutto grande amico. Lo ricordiamo con la passione che ci legava».