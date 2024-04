Incidente a Bruzzano. Moto travolge un anziano pedone: 83enne in gravissime condizioni

Milano – Grave incidente poco dopo le 17 a Milano, in via Aldo Moro a Bruzzano. Una moto ha travolto un anziano pedone lungo la strada a scorrimento veloce che taglia il Parco Nord Milano. Due persone sono rimaste ferite: il pedone, un 83enne, è stato trasportato in gravissime condizioni all'ospedale di Niguarda. Ferito anche il motociclista, di 48 anni, ma non dovrebbe trovarsi in pericolo di vita.

Al momento non si hanno notizie sulla dinamica dell'investimento. Gli accertamenti sono in corso da parte della Polizia Locale. Il motociclista ferito è stato portato con un politrauma all'ospedale San Gerardo di Monza.