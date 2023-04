Scontro frontale in curva tra auto e moto, muore un centauro

Lo schianto nei pressi di una curva lungo la Sp394 dir, che collega Laveno Mombello con Cittiglio, all’altezza dell’incrocio con via Como e poco lontano dal cimitero e dal passaggio a livello. Nell’incidente, avvenuto ieri pomeriggio, ha perso la vita un motociclista di 57 anni di Monvalle. Erano circa le 15 quando Fiat Panda e moto si sono scontrate. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco con un’autopompa. Gli operatori hanno messo in sicurezza gli automezzi e collaborato con il personale sanitario per i soccorsi.

Alla guida dell’automobile c’era una 25enne che è rimasta ferita, pare non in modo grave; mentre ad avere la peggio nello scontro è stato appunto l’uomo, per cui non c’è stato nulla da fare: è deceduto sul colpo. Oltre all’ambulanza era stato attivato anche l’elisoccorso da Como, la cui missione si è però conclusa sul posto. Intervenuti pure i carabinieri di Luino, per i rilievi necessari a ricostruire la dinamica dell’accaduto.

Uno scontro frontale: in base a quanto emerge dai primi accertamenti, l’automobile avrebbe effettuato un’inversione a U. Allo stesso orario si è verificato un incidente anche oltre confine, in Canton Ticino: in Val Colla un’auto con a bordo un 60enne e un 62enne svizzeri è uscita di strada finendo nel fiume Cassarate. Gravi ferite per conducente e passeggero.

Lorenzo Crespi