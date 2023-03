Incidente in monopattino in via Ronchi: grave un uomo di 34 anni

Incidente stradale col monopattino (foto d'archivio)

Milano, 26 marzo 2023 – Ancora un grave incidente in monopattino a Milano. Succede in via Ronchi, zona piazzale Udine: ieri sera poco dopo le 23 un trentaquattrenne è rimasto gravemente ferito rovinando a terra mentre stava percorrendo la strada a bordo del suo monopattino.

È stato subito soccorso e poi trasportato in codice rosso, il più grave, all'ospedale Niguarda. Ancora da accertare le cause dell'incidente, dove è rimasto coinvolto solo il conducente del mezzo, un uomo, non italiano, i cui familiari sono stati avvisati dalla polizia locale, intervenuta sul posto insieme ai soccorritori del 118. L'uomo non è in pericolo di vita.

E non si ferma la scia di incidenti che vedono coinvolte persone a bordo dei monopattini. L’ultimo gravissimo precedente in città, molto diverso nella dinamica e nell’esito, è quello di via Beldiletto, all'angolo con viale Famagosta, periferia sud di Milano, che ha visto la morte di Juan Carlos Quinga Guevara, 33 anni. Nella notte tra il 9 e il 10 marzo scorsi era stato investito e ucciso da Giuseppe D’Amico, con patente revocata per un caso analogo e precedenti pena, che dopo averlo travolto aveva cercato di darsi alla fuga e di far ricadere la colpa sulla ragazza che era in auto con lui.