Incidente a Moena, auto precipita in un dirupo: ferita coppia di coniugi milanesi

Milano, 30 luglio 2024 – Tragedia sfiorata a Moena, in Trentino Alto Adige.

Oggi, intorno alle ore 15,30, in località Panna, un turista milanese di 94 anni ha perso il controllo della sua auto che, per ragioni da accertare, è caduta in un dirupo di 5 metri terminano la corsa contro un albero. A bordo, con il guidatore, anche la moglie di 93 anni. Entrambi sono stati soccorsi immediatamente con l’intervento dei Vigili del fuoco di Moena, dei soccorritori del 118 con 2 ambulanze e di Trentino emergenza, con la Polizia Locale per i rilievi.

La coppia non è grave, ma marito e moglie hanno riportato contusioni multiple.