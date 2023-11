Bennardo Pagano e Luigi Giallonardi, i ragazzi morti nell’incidente in Forlanini: l’ultima foto su Instagram dalla festa di Halloween

Milano – L’ultima story l'ha pubblicata sul suo profilo Instagram attorno all’1.30: lui e un’amica con i volti truccati di bianco e nero per la festa di Halloween alla discoteca The Beach di via Corelli.

È l'ultima foto di Bennardo Pagano, 24 anni compiuti lo scorso 24 gennaio, originario di Napoli. Era il passeggero deceduto nello schianto di viale Forlanini: al volante c’era l’amico Luigi Giallonardi, di due anni più grande, originario di Giulianova, in provincia di Teramo. In macchina con loro, c'erano altri quattro amici, reduci dalla serata nel locale.

Come da lui scritto sul profilo Linkedin, Pagano lavorava come consulente assicurativo nella filiale Generali di viale Famagosta: chi lo conosceva parla di un ragazzo molto legato alla famiglia. I genitori sono subito partiti dalla Campania per raggiungere il San Raffaele, dove il 24enne è deceduto dopo il trasporto in pronto soccorso: troppo gravi i traumi riportati nell'impatto con la Opel Grandland rimasta in mezzo alla carreggiata dopo essere stata tamponata da una Golf. Anche i familiari di Giallonardi sono arrivati a Milano dopo aver appreso del tragico incidente dai carabinieri di Giulianova, allertati dagli agenti della polizia locale di piazza Beccaria.