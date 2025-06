È stato colpito con un fedente. Un solo colpo all’addome in mezzo alla strada, a Solaro, nell’hinterland milanese. Un marocchino di 38 anni è ricoverato in gravi condizioni all’ospedale Niguarda di Milano in seguito all’aggressione avvenuta ieri pomeriggio in via San Giovanni Bosco. L’aggressore si sarebbe allontanato per le vie cittadine lasciando il 38enne agonizzante a terra.