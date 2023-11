Incidente all’alba in viale Forlanini: morti due giovani di 24 e 26 anni

Milano, 1 novembre 2023 - Incidente all’alba in viale Forlanini, l'arteria che porta all'aeroporto di Linate, con un bilancio pesantissimo: due giovani vittime e 10 feriti, nessuno grave.

L'impatto è avvenuto qualche minuto prima delle 5.30: sul posto sono intervenuti otto mezzi di soccorso di Areu, tre auto mediche e cinque ambulanze, e i vigili del fuoco.

La dinamica

Secondo una prima ricostruzione, attorno alle 5.30 un'auto avrebbe tamponato la macchina che la precedeva, senza gravi danni per i veicoli, che avevano entrambi tre persone a bordo. I conducenti sarebbero scesi per controllare i danni dell’impatto, anche perché dal cofano di un’auto usciva del fumo.

In quel momento, una Peugeot, sulla quale viaggia un gruppo di amici che stavano rientrando a casa dopo una serata trascorsa in un locale per la festa di Halloween, è piombata sul luogo dell’incidente, travolgendo le auto ferme, Opel e una Golf, e le persone in strada.

Le due vittime, dure ragazzi di 24 e 26 anni – erano entrambi a bordo della Peugeot. Il ventiseienne è morto sul colpo, mentre il ventiquattrenne è deceduto dopo il trasporto al pronto soccorso del San Raffaele.

I rilievi dei vigili sono ancora in corso. Gli accertamenti investigativi sono affidati agli agenti della polizia locale, che dall’alba sono in viale Forlanini per effettuare i rilievi e stabilire le eventuali responsabilità dell'incidente.

Viabilità

Il traffico in arrivo dalla città viene bloccato all'angolo con via Cavriana. Lo svincolo della tangenziale in direzione aeroporto è stato riaperto, ma ci si può arrivare solo facendo inversione al semaforo dalla carreggiata opposta; c'è una pattuglia della polizia locale a presidiare l’accesso, per evitare che le macchine proseguano verso Linate.