Incidente Garbagnate: come sta Ambra, la sedicenne investita con Valentino e ricoverata a Niguarda

Garbagnate Milanese (Milano), 20 luglio 2023 – Sono gravi ma stabili le condizioni di Ambra, la ragazza investita insieme all’amico Valentino Colia lo scorso 17 luglio a in via Kennedy a Garbagnate Milanese da un furgone guidato da un autista ubriaco. Lui, 15 anni, non ce l’ha fatta ed è morto sul colpo. Lei, 16 anni compiuti ieri in un letto d’ospedale, è ricoverata in terapia intensiva all’ospedale Niguarda di Milano, dove è stata trasportata d’urgenza dopo l’investimento. I medici non sciolgono la prognosi che resta riservata ma le sue condizioni vengono definite stabili, seppur gravi. Ogni ora che passa le speranze di salvarla aumentano e il fatto che Ambra abbia finora tenuto duro può essere un segnale incoraggiante. Decisive saranno le prossime ore.

Arresto convalidato

Intanto, la gip di Milano Lidia Castellucci ha convalidato l'arresto e disposto la custodia cautelare in carcere per Bogdan Pasca, il 32enne romeno che ha travolto i due ragazzi lunedì sera. Il provvedimento è stato depositato all'indomani dell'interrogatorio di convalida che si è svolto nel carcere di San Vittore, in cui Pasca, difeso dall'avvocata Daniela Silvestre, si trova dalla notte dell’incidente. Nell'accogliere la richiesta del pm Mauro Clerici, titolare delle indagini dei carabinieri della compagnia di Rho, la giudice ha ravvisato gli estremi del pericolo di reiterazione del reato. Già in tre precedenti occasioni Pasca era stato denunciato per guida senza patente, e l'ultima volta nel 2020, anche in stato di ubriachezza. Dopo l'incidente il 32enne aveva un tasso alcolemico di 1,1 grammo/litro.

Cordoglio

Il nuovo striscione appeso fuori dall'abitazione di Valentino Colia, vittima dell'incidente

Continuano le manifestazioni di solidarietà alla famiglia di Valentino Colia. Giovedì mattina all’esterno del condominio dove vivono i genitori è stato affisso uno striscione in loro sostegno in questo momento di incommensurabile dolore per una madre e un padre. E’ stato anche lasciato un pennarello per poter aggiungere la propria firma al drappo.