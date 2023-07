Compleanno in Ospedale Ambra Lotta per la Vita a Garbagnate Milanese: Falciata da un Furgone, 16enne Combatte per la Vita

Ha compiuto 16 anni ieri, in un letto del reparto di Terapia intensiva dell’Ospedale Niguarda di Milano, Ambra L., la ragazza di Cesate investita insieme a Valentino Serafino Colia che è morto, in via Kennedy a Garbagnate Milanese. Falciata da un furgone guidato da Bogdan Pasca, 32enne romeno, ubriaco e senza patente: ha fatto un volo di 40 metri e ha riportato un grave trauma cranico, un trauma all’addome e altre contusioni. La prognosi è riservata, Ambra lotta con tutta la forza di una 16enne che ha solo voglia di vivere. I suoi amici, che sono anche quelli di Valentino, “fanno il tifo” per lei. Ambra e Vale si conoscevano e frequentavano da molti anni.

Lunedì avevano trascorso la serata insieme ad altri amici. Stavano rientrando a casa in sella alla bicicletta, erano vicino alle strisce pedonali, probabilmente in procinto di attraversare quando il furgone Ford Transit gli è piombato addosso. Valentino era in arresto cardiaco, dopo i tentativi di rianimarlo sul posto è stato trasportato al San Gerardo di Monza, dove è morto poco dopo l’arrivo. Ambra è stata più fortunata. Lei non sa ancora che Valentino non ce l’ha fatta. Ora deve solo lottare per vivere. Ro.Ramp.