Incidente Garbagnate, l’autista senza patente che ha travolto Valentino e Ambra: “Penso alle famiglie dei ragazzi”

Garbagnate Milanese (Milano), 19 luglio 2023 - Ha fornito la sua versione dei fatti Bogdan Pasca, il 32enne romeno, arrestato in flagranza per omicidio stradale e interrogato mercoledì mattina nel carcere di Milano San Vittore. L'uomo, che guidava ubriaco e senza patente, lunedì sera in via Kennedy a Garbagnate Milanese ha travolto con il suo furgone, Valentino Serafino Colia, 15 anni, che è morto, e la sua amica Ambra, 16 anni compiuti oggi, ricoverata in prognosi riservata all'ospedale Niguarda di Milano.

"Manteniamo il silenzio e il riserbo per rispetto della tragedia e dei familiari dei ragazzi, a cui va il mio pensiero e quello del mio assistito", ha commentato il suo legale, l'avvocato Daniela Silvestre dopo l'interrogatorio.

Il pm di Milano Mauro Clerici ha inoltrato ieri al gip Lidia Castellucci la richiesta di convalida dell'arresto, eseguito nelle indagini dei carabinieri, e di custodia cautelare in carcere, evidenziando, in particolare, il pericolo di reiterazione del reato, anche perché l'uomo era già stato denunciato diverse volte dal 2016 in poi, in seguito a controlli, per guida in stato di ebbrezza e senza patente. Il giudice deciderà nelle prossime ore sulla misura cautelare.